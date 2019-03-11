راموس يوضح حقيقة مشاكله مع ريال مدريد

نشر مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي اعترف فيه أن حصوله على بطاقة صفراء أمام أياكس كان “خطأ كبيراً”، وأكد أنه لا توجد أية مشكلة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وأيضاً أن ما حدث بينه وبين زميله مارسيلو في التدريبات كان “شدة بالملعب” فقط لا غير.

وخرج راموس للحديث حول كل ما قيل وانتشر منذ خروج الفريق من دور 16 لدوري الأبطال، وأجاب على أسئلة ترددت على لسان الكثيرين واعتبر نفسه المسؤول الأكبر فيما حدث.

وقال مدافع “الميرينغي” في بداية حديثه: “بالنسبة لنا كلاعبي كرة قدم نحب أن نرد داخل الملعب، ولكن هذا الموسم لا يسير كما نرغب، فتعاقب الأحداث خلال الفترة الأخيرة كان كارثياً ولا أخفي هذا الأمر، فاللاعبون هم المسؤولون بشكل كبير وأنا كقائد للفريق المسؤول الأكبر”.

وأكد راموس أن أفضل طريقة وأكثرها صراحة للرد على الأسئلة التي تدور هي مواجهتها مباشرة.

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وأجاب اللاعب على سؤاله عما إذا كان حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمام أياكس خطأ أم لا قائلاً: “كان خطأ كبيراً منذ البداية وأتحمله بنسبة 200%”.

وحول ما دار في غرفة خلع الملابس عقب المباراة لم ينفي راموس هذا الأمر، وقال إن هناك حديثاً دار مع الجميع وتم احتواء الأمر ولا توجد هناك أية مشكلة مع أي شخص وأن مصلحة الفريق فوق الجميع.

وأوضح قائد “الميرينغي” أن ما حدث مع زميله مارسيلو أمر طبيعي ومعتاد، وأكد دائماً ما تكون هناك مشاحنات بسيطة خلال التدريبات وهذا يكون جزء من العمل، ولكن ما حدث أمر طبيعي وحدث في السابق مراراً وتكراراً ويحدث يومياً، مارسيلو بمثابة أخ لي”.