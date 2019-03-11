جوارديولا يحذر لاعيبي مانشستر سيتي من مباراة شالكة

يلتقي مساء غد الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيرة شالكة الإلماني في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحدث الإسباني بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شالكة غدًا قائلًا: "أي شيء يمكن أن يحدث

في هذه البطولةوعلينا أن نبذل جهودا كبيرة من أجل العبور للدور التالي، ما حدث في المباراة الأولى من الممكن أن يحدث في الثانية، وسنحاول أن نلعب مباراة مثالية ونفعل ما يتوجب علينا فعله من أجل التأهل.

وعن خروج ريال مدريد من البطولة قال:"ناس يعتقدون ان لان ريال مدريد غير متواجد وهذه المنافسة ستكون سهلة لكن بالعكس، ونامل في الربع النهائي".

وعن فريق مانشستر سيتي قال:" نحن مراهقون في هذه المسابقة هذا ما اشعر به، وعليك ان تحلم للوصول إلى اعلي مستوي ممكن.

جدير بالذكر انتهت مبارة الذهاب بألمانيا بثلاثة أهداف بثلاثة أهداف لمانشيتر سيتي مقابل هدفين لفريق شالكة.