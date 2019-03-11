المعتصم سالم ينضم إلى الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا

انضم المعتصم سالم نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا.
وتسلم المعتصم سالم مهام عمله اليوم، وبدأ مهمته كمدرب مساعد في الجهاز الفني الذي يقوده هيثم شعبان، والذي وقع علىعقود تدريب الفريق لمدة موسمين مؤخرا.
وبذلك يتكون الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا من هيثم شعبان مدير فني، ومحمود معاذ مدرب عام، والمعتصم سالم مدرب مساعد،
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الشمس، في الثالثة عصر الخميس المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.
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