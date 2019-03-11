اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمين عمر حكمًا لمباراة بتسوانا وأنجولا، والمقرر لها 22 مارس الجاري في بتسوانا وأنجولا، والمقرر لها 22 مارس الجاري في بتسواناضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. ويعاون أمين عمر كلا من: يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، محمد عادل حسين.

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