شاهد.. راموس ينفي تدخلاته بشأن مدرب ريال مدريد القادم

انتشرت الشائعات حول إعتراض الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، على تولية جوزيه مورينيو تدريب الفريق الملكي، والسبب حول تواجد اللاعب مع الفريق في مواجهة بلد الوليد أمس الأحد بالدوري الإسباني رغم الإيقاف.

ورد راموس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر

لماذا سافرت إلى بلد الوليد ؟ لأني أردت ان أكون مقربا وادعم زملائي في الفريق، ماذا يحدث مع المدرب ؟ انه قرار ليس لنا ان نصنعه ولا نتدخل فيه أبدالدينا احترام كبير للموقف ونحن دائما ندعم مدرب ريال مدريد.

ويرغب رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع جوزيه مورينيو لقيادة تدريب الفريق بديلًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق ، وذلك بعد توديع النادي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بلد الوليد، وتوديع كأس ملك إسبانيا علي يد برشلونة، والبعد عن منافسة الدوري الإسباني.