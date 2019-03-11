بث مباشر.. مشاهدة مباراة المقاصة والداخلية الآن في الدوري

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة مصر المقاصة والداخلية، التي ستنطلق بعد قليل، على ملعب ستاد كلية الشرطة، في إطار

مواجهات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستنقل مباراة المقاصة ضد الداخلية عبر قناتي أون سبورت والنيل الرياضية بصوت المعلق الرياضي محمد أبو العلال، ويمكنكم مشاهدة مباراة المقاصة والداخلية من خلال الشاشة المرفقة بجودة عالية.

بث مباشر لمباراة المقاصة والداخلية..