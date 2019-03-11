وزارة الشباب: 550 ألف جنيه جوائز المسابقة القومية لختام الأنشطة الفنية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة مسابقة قومية لختام الأنشطة الفنية لمراكز الفنون بمديريات الشباب والرياضة في 21 محافظة للعام المالى الجارى، وذلك في إطار اهتمام الوزرة برعاية ودعم المواهب الفنية من أعضاء مراكز الشباب بالمحافظات، واكتشاف المواهب الفنية المميزةوتشجيعهم على الإبداع، والمشاركة في تطوير الحس الفني وقيم المجتمع.
وتقدم الوزارة جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأول في مجالات المسابقة التي تتنوع ما بين "الفنون التشكيلية، الموسيقي والغناء، الفنون
وأعلنت الوزارة عن تحكيم المسابقة في الفترة من 24 حتى 31 مارس الجارى بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة نحو 1680 متسابق ومتسابقة، ويتم الإعلان عن الفائزين في حفل فنى يقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة في النصف الثاني من أبريل المقبل.
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