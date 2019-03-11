وزارة الرياضة تقيم حفل افتتاح أولمبياد الطفل المصري أبريل القادم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة حفل أولمبياد الطفل المصرى، بالصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك تزامنا مع الحفل الذى تقيمه الوزارة للإعلان عن ختام أنشطة الطلائع لعام 2018-2019 في الفترة من 10 حتى 17 أبريل المقبل.
وتعد أولمبياد الطفل المصرى بمثابة نموذج محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، ويساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية من خلالمنافسة الطلائع في 8 ألعاب و33 مسابقة، تشمل الألعاب الجماعية ثلاث ألعاب بموجب 6 مسابقات وهى ( كرة القدم الخماسى– كرة الطائرة– كرة السلة) بينما تتضمن الألعاب الفردية عدد خمس ألعاب فردية بموجب 27 مسابقة في مجال ألعاب القوى ( عدو 50 متر– عدو 100
كما تتضمن الاولمبياد ألعاب المضرب منها تنس الطاولة ، الإسكواش، وألعاب المنازالات في الكاراتيه والتايكوندو، بالإضافة الى مسابقات الترايثلون.
وفى سياق أخر يشهد حفل ختام الأنشطة للإدارة المركزية للطلائع خلال العالم المالى 2018/2019 مشاركة 600 من طلائع محافظات (بورسعيد – الإسكندرية – الفيوم – القاهرة – الجيزة ) بمجموعة من العروض الرياضية المتميزة، بالإضافة إلى الفن التعبيرى وفريق الأوركسترا للطلائع ممن تميزوا بمسابقات ( كنوز مصرية وسوبر كيدز ).
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