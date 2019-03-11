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آجيري يتراجع عن خوض منتخب مصر تدريبين في نيجيريا

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تراجع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن خوض تدريبين في نيجيريا قبل مواجهة النسور وديا 26 مارس الجاري.

قرر أجيري الاكتفاء بتدريب واحد فقط، حيث تسافر بعثة منتخب مصر من النيجر إلى نيجيريا يوم 24 مارس الجاري، على

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أن يتدرب الفريق في اليوم التالي استعدادا للقاء الودي.

ويلتقي منتخب مصر مع النيجر 23 مارس الجاري في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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