فان ديك: قادر على إيقاف روبرت ليفاندوفسكي

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيرة بايرن ميونخ الألماني في لقاء إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أنتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف في آنفيلد الشهر الماضي.
ويعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ من أفضل المهاجمين في استغلال أخطاء مدافعين الخصم وتسجيل الأهداف وأكد فان دايك دفاع ليفربول أنه مستعد تماما لمنعه من ذلك ليلة الأربعاء.
ولم يتمكن أي لاعب في المسابقة أن يسجل أهداف
وقال فان دايك "عليك أن تكون على دراية بخصائص كل مهاجم تواجهه، كما أفعل أنا دائما، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تكون ذكيًا وجاهزًا بنسبة أكثر من ١٠٠٪. إذا
ويسعى ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور المقبل من المسابقة التي حقق فيها المركز الثاني العام الماضي، لكن فان داك يستمتع بشدة المشاركة.
وأضاف مدافع ليفربول: "هناك دائما ضغط في أي ناد كبير. أنا أفضل اللعب مع الضغط أفضل من اللعب من دونه. أنا فخور للغاية لتمثيل جميع هؤلاء المشجعين، المدرب، مع هؤلاء اللاعبين الرائعين وارتداء قميص ليفربول في كل مباراة، اللعب مع الضغط هو دائما شيء جيد، أحب اللعب تحت الضغط".
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