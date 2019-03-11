اونلاين | بث مباشر مباراة .. كورة لايف |مباراةالاتحاد والوحده بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة .. كورة لايف |مباراةالاتحاد والوحده بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد عسيري، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، أن زملاءه سيدخلون كافة المواجهات المقبلة في مختلف البطولات، تحت شعار "الفوز فقط".

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الوحدة الإماراتي، غدا الإثنين، بملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد عسيري، خلال المؤتمر الصحفي: "الأسلوب الهجومي للمدرب سييرا ساعد في ظهور الفريق بصورة أكثر جماعية وفعالية".

Advertisements

وأضاف: "المدربون السابقون لديهم أسلوبهم الخاص ونحن الآن في مرحلة جديدة".



وأكد: "حضرنا هنا من أجل الحصول على نقاط المباراة ولا غيرها".

وكان الاتحاد فاز في أول جولات المسابقة على الريان القطري بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما خسر الوحدة أمام لوكوموتيف (0-2).

ويحتل اتحاد جدة، صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام لوكوموتيف، فيما يحتل الريان المركز الأخير بفارق الأهداف خلف الوحدة.

