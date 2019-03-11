اونلاين | شاهد bain sport الآن.. مباراة الاتحاد والوحدة (بث مباشر)|مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة (شاهد الاتحاد الآن)

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مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

يسعى نادي الاتحاد السعودي إلى مواصلة فوزه ، بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، عند مواجهة فريق الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، اليوم الاثنين الموافق 11-3-2019 .

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

وبدأ فريق الاتحاد السعودي، بطل دوري آسيا في 2004 و2005، بالفوز الساحق على فريق الريان 5-1 الأسبوع الماضي ، وواصل الإتحاد السعودي مجهوداته، بقيادة سييرا وحقق انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين في جدة هذا الموسم ، وذلك عندما هزم فريق الفيحاء يوم الجمعة الماضي.

وقال سييرا، الذي عاد لقيادة الاتحاد الشهر الماضي خلفًا للكرواتي سلافن بيليتش، للصحفيين بعد الفوز على الفيحاء: ”نحن على يقين بأننا في مرحلة خطر ولم نتجاوزها حتى الآن. الفضل في النتائج يعود للاعبين، ومهمتنا إقناعهم بالأسلوب الفني.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

وكما نعرف أن فريق الوحدة لايملك أي نقاط في المجموعة الثانية، بعد خسارته 2-صفر أمام لوكوموتيف في الجولة الأولى.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

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سوف تنطلق مباراة الاتحاد والوحدة، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وسوف تذاع على قناة beIN SPORTS HD 3، وسوف يعلق عليها علي محمد علي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

وسوف يقود المدرب البرازيلي يوري أوليفيرا دي سوزا الريان أمام لوكوموتيف، بعد أن قرر النادي القطري ترقيته من فريق الشباب في النادي ليقود الفريق الأول .

البطولة: دوري ابطال اسيا

المباراة: الاتحاد السعودي ضد الوحدة الاماراتي

الملعب: استاد ال نهيان بنادي الوحدة

التوقيت: الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

التعليق: علي محمد علي

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 3