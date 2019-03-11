اونلاين | دوري ابطال اسيا.. يلا شوت مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد بث مباشر اون لاين كورة ستار

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دوري ابطال اسيا.. يلا شوت مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد بث مباشر اون لاين كورة ستار

في قمة عربية نارية يستضيف فريق الوحدة الإماراتي، نظيره اتحاد جدة السعودي، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، كورة ستار مشاهدة مباراة الوحدة الإماراتي واتحاد جدة السعودي بث مباشر.

دوري ابطال اسيا.. يلا شوت مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد بث مباشر اون لاين كورة ستار

ويواجه الفريق الإماراتي نظيره اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي تقام على ملعب «آل نهيان بنادي الوحدة» في مدينة أبو ظبي الإماراتية، ويقع الفريقان ضمن المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضًا كل من لوكوموتيف طشقتد الأوزبكي والريان القطري، وكان اتحاد جدة قد فاز في المباراة الأولى على الريان بنتيجة عريضة بينما خسر الوحيد أمام الفريق الأوزبكي.

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دوري ابطال اسيا.. يلا شوت مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد بث مباشر اون لاين كورة ستار

يستضيف مباراة الوحدة الإماراتي واتحاد جدة السعودي ملعب «آل نهيان بنادي الوحدة» بمدينة أبو ظبي الإماراتية، والذي يتسع لـ 12 ألف مشجع، يدير مباراة الوحدة الإماراتي واتحاد جدة السعودي، الحكم الأردني أحمد علي صاحب الـ 32 عامًا.

دوري ابطال اسيا.. يلا شوت مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد بث مباشر اون لاين كورة ستار

تنطلق مباراة الوحدة الإماراتي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش، تذاع مباراة الوحدة الإماراتي واتحاد جدة السعودي عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3.