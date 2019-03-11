اونلاين | بث مباشر مباراة. كورة لايف |مباراة الاتحاد والوحده بث مباشر

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معسكر أبوظبي استعداداً لملاقاة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

كشف نادي الاتحاد عن قائمة اللاعبين المغادرين لمعسكر أبوظبي استعداداً لملاقاة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا .

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الحساب الرسمي لنادي الاتحاد كشف عبر حسابه عن قائمة تشمل 21 لاعب يمثلون قائمة الفريق لمباراة الوحدة.

الاتحاد كان قد حقق فوزًا رائعًا على حساب الريان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى، وساهمت هذه النتيجة في تربعه على صدارة المجموعة.

وجاءت قائمة الاتحاد كما يلي : فواز القرني ، راكان النجار ، سعود عبد الحميد ، أحمد عسيري ، زياد الصحفي ، منصور الحربي ، جمال باجندوح ، خالد السميري