اونلاين | رابط "كورة ستار" مباراة الاتحاد والوحده بث مباشر Onlive – يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط "كورة ستار" مباراة الاتحاد والوحده بث مباشر Onlive – يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون نادي الاتحاد السعودي على موعد مع مباراة قوية ضد الوحدة الإماراتي مساء اليوم الإثنين والموافق 11 مارس في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي نادي اتحاد جدة مع الوحدة الإماراتي على استاد آل نهيان مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ7:00 بتوقيت الإمارات.

ويدخل نادي اتحاد جدة المباراة على أمل الفوز وحصد الثلاث نقاط وتأمين صدارته للمجموعة بـ6 نقاط فيما يريد الوحدة تعويض خسارته أمام لوكوموتيف طقشند والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

وتقابل الفريقان من قبل في 5 مواجهات منها مباراة ودية كانت عام 2018 وانتهت لصالح الاتحاد بنتيجة 3-1 بينما التقى الطرفين في 4 مواجهات رسمية جميعها كانت بدوري أبطال آسيا حيثُ فاز النمور في 3 مباريات وتعادلا معاً في مباراة.