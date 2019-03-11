رياضة | أول تعليق من الأهلي على تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الأهلي على تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف النادي الأحمر من حديث رئيس الزمالك حول حصوله على موافقة اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاولون العرب ليوم ٢٠ مارس الجاري.

وقال المصدر حتى الآن لم تعلن اللجنة تأجيل المباراة بشكل رسمي فكيف يتم التعقيب.

وأضاف بأن النادي الأهلي يرد عندما يتم الإعلان الرسمي، لكن طالما ذلك بم يحدث فسننتظر.

وتابع بأن الفريق الأحمر لديه مباراة هامة يوم السبت المقبل، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة مشواره في بطولة إفريقيا، ولن نلتفت لأي حديث يعيق الطريق أمام الفريق.