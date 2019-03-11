رياضة | أمير مرتضى يتحدث عن تألق نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يتحدث عن تألق نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن بعض اللاعبين في مرحلة تحول حاليًا بعدما أصبحوا من الأعمدة الأساسية للفريق وعلى رأسهم أوباما مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى ضبط النفس من جانب الجماهير واللاعبين أنفسهم.

وتابع أمير: "بالإضافة إلى اللاعبين أنفسهم والإيمان بأن حجم المسئولية كبيرة عليهم والضغوطات تتطلب منهم التركيز الكامل للحفاظ على مستواهم وهو ما تتفهمه إدارة الكرة جيدًا ووضعت استراتيجية وخطة لتطوير منظومة فريق الكرة".

وأكمل:"أوباما الذي كان متواجد في الزمالك من عامين مثلًا يختلف عن أوباما المتواجد مع الزمالك في الوقت الحالي تمامًا".