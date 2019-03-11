رياضة | الزمالك يطلب زيادة قائمة الأجانب في الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب زيادة قائمة الأجانب في الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مسئولو نادي الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة قائمة الأجانب في الموسم القادم أو وضع خطة بديلة وهي قيد لاعبي شمال افريقيا كلاعبين محليين بسبب رغبة الإدارة في إبرام أكثر من صفقة أجنبية جديدة بجانب الحفاظ على القوام الأجنبي الموجود حاليًا سواء فرجاني ساسي أو حمدي النقاز أو ثنائي المغرب خالد بوطيب وحميد أحداد.

ويرتبط الأمر بزيادة قائمة اللاعبين إلى 30 وعدم تطبيق قائمة الـ25 بعد التصريحات التي خرجت من مسئولي الجبلاية في الفترة الماضية عن إمكانية تخفيض عدد القائمة إلى 25.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة للكونفدرالية الافريقية بعد الفوز على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة بالأمس ليقترب بقوة من التأهل للدور التالي.