رياضة | صراع إسباني فرنسي على مدافع ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إسباني فرنسي على مدافع ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يخطط لضم فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لليون الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع le 10 sport الفرنسي بأن ميندي يعتبر هدفًا لبرشلونة الإسباني وعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

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وكشف الموقع الفرنسي بأن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أبدى أعجابه بميندي ليكون البديل المناسب لخوان بيرنات في العملاق الفرنسي.

وأكد الموقع الفرنسي أن ميندي قد يشارك في مركز الظهير الأيسر بصفة أساسية مع إيجاد مركز جديد في وسط الملعب لخوان بيرنات مع رحيل محتمل لكورزاوا.

يذكر أن ميندي يستعد لقيادة ليون في مواجهة برشلونة الأربعاء المقبل في مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.