رياضة | ليفاندوفسكي يفجر أزمة في بايرن ميونخ قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يفجر أزمة في بايرن ميونخ قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ أثار قلق جماهيره قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل في مباراة العودة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وكشف الحساب الرسمي للنادي البافاري عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر اليوم عن غياب النجم البولندي عن تدريبات الفريق الجماعية.

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وذكر موقع النادي أن ليفاندوفسكي اكتفى بخوض تدريبات منفردة داخل مركز الآداء إلى جانب الثنائي آريين روبن وكورينتين توليسو.

وأكد الموقع أيضًا غياب الألماني توماس مولر عن المران أيضًا لأسباب عائلية.

يذكر أن بايرن ميونخ يواصل استعدادته لخوض مواجهة ليفربول على ملعب أليانز أرينا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.