رياضة | خوردي آلبا يمدد عقده مع برشلونة حتى 2024

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوردي آلبا يمدد عقده مع برشلونة حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تمديد عقد اللاعب الإسباني خوردي آلبا ظهير أيسر الفريق حتى عام 2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر تويتر صورة للاعب خوردي آلبا وهو يُوقع على تمديد العقد بحضور جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة وخوردي ميستري نائب رئيس النادي.

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ويذكر أن عقد آلبا قبل التمديد كان سينتهي في عام 2020، حيث قام برشلونة بتمديد عقده بعد اهتمام كلًا من مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين بالتعاقد معه في صيف 2019.

ويذكر أن خوردي آلبا كان انضم إلى برشلونة في عام 2012 قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني.

ويستعد برشلونة بعد غد الأربعاء لخوض مباراة قوية أمام ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.