رياضة | الأهلي ينتظر موافقة الأمن لزيادة عدد جماهيره أمام شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر موافقة الأمن لزيادة عدد جماهيره أمام شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بأن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب تحرك من أجل زيادة أعداد الجماهير في المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة :"تحركنا بالفعل من أجل زيادة عدد الجماهير أمام شبيبة الساورة لكننا لم نتلقى الموافقات حتى الآن".

وتابع "حصلنا على الموافقة بحضور ١٠ ألاف مشجع، وإذا لم نحصل على الموافقة بزيادة العدد لن نهتم لأننا نثق في قدرة الجمهور على الشد من أزر الفريق".

وكشف مرجان عن موعد توزيع تذاكر المباراة قائلا :"سنقوم بتوزيع التذاكر بداية من يوم الأربعاء المقبل".