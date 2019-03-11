رياضة | المعتصم سالم ينضم إلى لجهاز سيراميكا كليوباترا

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انضم المعتصم سالم نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا.

وتسلم المعتصم سالم مهام عمله اليوم، وبدأ مهمته كمدرب مساعد في الجهاز الفني الذي يقوده هيثم شعبان، والذي وقع على عقود تدريب الفريق لمدة موسمين مؤخرا.

وبذلك يتكون الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا من هيثم شعبان مدير فني، ومحمود معاذ مدرب عام، والمعتصم سالم مدرب مساعد، ومصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى، ومحمد سعد مدرب أحمال، والدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، وأحمد الكيلاني المدير الإداري للنادي، وخالد الجرجاوي إداري الفريق.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الشمس، في الثالثة عصر الخميس المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.