رياضة | "أحداد" يعتذر لرئيس الزمالك بعد واقعة جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أحداد" يعتذر لرئيس الزمالك بعد واقعة جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تقديم اعتذار، لرئيس نادي الزمالك بعد واقعة الوقوف على الكرة في مباراة الابيض امام جورماهيا الكيني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ونصح لاعبو الفريق أحداد بتقديم اعتذار رسمي إلى رئيس النادي من اجل إلغاء العقوبة الموقعة عليه بسبب واقعة الوقوف على الكرة، حيث أعلن الزمالك بالأمس تغريم أحداد ٣٠٠ الف جنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل، ضن مواجهات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث يحتاج الابيض للفوز او التعادل فب اللقاء من اجل الصعود الى دور الثمانية.