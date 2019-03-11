رياضة | الكشف عن حكم مباراة برشلونة وليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حكم مباراة برشلونة وليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لإدارة مباراة برشلونة وليون يوم الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيساعد مارتشينياك في المباراة كل من بول سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيك، حكمي راية، وبول راكزوفسكي في "تقنية الفيديو" ويساعده بول جيل، وتوماس موسيال كحكم رابع.

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وسبق للحكم البولندي إدراة مباريات لبرشلونة، ومنها مباراة هذا الموسم في دور المجموعات، أمام إنتر ميلان الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي موسم 2016/2017 سبق له إدارة مباريات للفريق الكتالوني ومنها خسارته أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، وأمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، ومباراة لليون أمام البيانكونيري أيضا انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وأدار مارتشينياك أيضا مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-4)، وبعض المباريات للمنتخب الإسباني ومنها مواجهته أمام التشيك (1-0) في كأس الأمم الأوروبية 2016 وأمام إنجلترا (2-3) في دوري الأمم الأوروبية.