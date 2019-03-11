رياضة | إعلانات الرعاة الجدد تزين "التتش" قبل لقاء الساورة

قامت شركة بريزنتيشن، الراعية للنادي الأهلي، بوضع الإعلانات الجديدة داخل ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وقامت الشركة الراعية بوضع ملصقات إعلانية على أسوار ستاد مختار التتش، والراعية لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن حصلت بريزنتيشن على رعاية الأهلي بمبلغ قدره 520 مليون جنيه.

بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في مخاطبة مسئولي نادي شبيبة الساورة الجزائري لمعرفة موعد وصولهم القاهرة.

ويواجه الأهلي فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن جانبه يسعى عبد الحفيظ لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال وإقامة فريق شبيبة الساورة وتوفير كافة احتياجاته؛ عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ونظرا للاستقبال الطيب الذي تلقته بعثة الأهلي في الجزائر في لقاء الذهاب الذي أقيم هناك.

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الأهلي يستأنف تدريباته غدا.. والشناوي يخضع لفحص طبي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحر اليوم قادمة من الكونغو.

محمد الشناوي يخضع لفحص طبي

يخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي لفحص طبي تحت إشراف اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز.

ويحدد الفحص الطبي الذي يجريه اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.