رياضة | راموس يفجر مفاجأة عن أزمته مع رئيس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يفجر مفاجأة عن أزمته مع رئيس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني، على ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن أزمته مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

دخل رئيس نادي ريال مدريد في شجار لفظي حاد مع قائد الفريق راموس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وسحق أياكس الفريق الملكي في ملعبه سانتياجو برنابيو 4-1، في مباراة الإياب بالدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مفاجأة مدوية أنهت مشوار حامل اللقب.

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وبعد الهزيمة المذلة، غادر بيريز منصة كبار الحضور في ملعب النادي الملكي، متجها إلى غرفة الملابس، بغرض توبيخ الفريق على أدائه السيئ.

وقال قائد ريال مدريد حسب رواية الصحف الإسبانية، إن بيريز يتحمل النتائج الكارثية للفريق، متهما إياه بـالتخطيط الرديء، وقلة البصيرة، وطلب الرحيل عن المرينجي.

وقال راموس اليوم حول المناقشة المزعومة مع رئيس ريال مدريد: ليس هناك مشكله ومصلحه ريال مدريد فوق الجميع، في غرفه خلع الملابس ونحن نتحدث دائما ونحفيز أنفسنا بطريقه بناءه.