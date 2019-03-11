رياضة | 20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قائمة فريقه التي اختارها للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة ضيفه الإسماعيلي غدا ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة سموحة كلا من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد فتحي

خط الدفاع: محمود منصور – أحمد ابو الفتوح – رجب نبيل – سيد فريد – محمود عزت – أحمد صبحي

خط الوسط: أحمد حمص – عمرو بركات – شيخ أحمد بامبا – إيدي إيمومو – إسلام صالح – أوميد أوكري – محمود سيد – محمد كناريا – أحمد مصطفى

خط الهجوم: حسام حسن – باسم مرسي – محمد حمدي زكي.

14 لاعبا محليا تجاهلهم منتخب مصر

خرج عدد من اللاعبين المميزين من حسابات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

وتعرض بعض لاعبي الدوري المصري لتجاهل أجيري رغم تألقهم مع أنديتهم يتقدمهم طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز وزميله عبد الله السعيد صانع الألعاب ويوسف أوباما ومحمود كهربا وعبد الله جمعة من الزمالك وإمام عاشور جناح حرس الحدود وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب وصلاح أمين مهاجم النجوم وحسام حسن مهاجم سموحة وحسام باولو مهاجم الداخلية وحسين الشحات صانع ألعاب الأهلي وزميليه كريم نيدفيد وأيمن أشرف

قائمة منتخب مصر في معسكر مارس

حراسة المرمى: محمد أبوجبل وأحمد الشناوي ومحمود جنش وعامر عامر

خط الدفاع: عمر جابر وعلي غزال وعلي جبر وكريم حافظ ومحمد هاني وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد النني وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة وإسلام جابر ونبيل عماد دونجا وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي

Advertisements

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا وصلاح محسن ومصطفى محمد

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.