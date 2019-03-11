رياضة | قرار مفاجئ من أجيري قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من أجيري قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، على تقليص فترة إعداد الفراعنة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 9 يوليو المقبل..

وأبدى أجيري استعداده لتقليص مدة فترة الإعداد إلى 15 أو 16 يومًا بدلًا من 20 يومًا، بعدما طلبت لجنة المسابقات تقليص الوقت حتى تستغله في إقامة بعض مباريات الدوري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب خوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر الحالي.