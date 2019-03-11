رياضة | ليبي: يوفنتوس لا يموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبي: يوفنتوس لا يموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى مارتشيلو ليبي، المدرب السابق لنادي يوفنتوس، أن بطل إيطاليا يمتلك السمات الكافية للعودة في النتيجة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة ذهابًا بهدفين دون رد.

وقال ليبي في مقابلة نشرتها صحيفة لا ريبوبليكا "من يظنون أن اليوفي قد ودع منافسات دوري الأبطال، لا يعرفون الروح التي يتميز بها البيانكونيري".

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وأضاف ليبي "يوفنتوس لا يموت مطلقًا، من يظنون أنه قد ودع البطولة لا يعرفونه، اليوفي لا يموت بطريقة أو بأخرى، وخصوصا عندما يُجرح".

وتابع "يجب أن نتحلى بالهدوء قبل الحكم عليه، سابقًا رأينا كيف أنهى الأمر، يوفنتوس لا يمتلك 7 أرواح بل سبعين، فهو فريق مليء بالمحاربين وجميعهم يعلمون كيفية تخطي لحظات المعاناة، يجب ألا يفقدوا تركيزهم وأن يتحلوا بالصبر، فالأهداف قادمة".

وضرب ليبي مثالا بالعودة التاريخية للبيانكونيري العام الماضي بعدما خسر على ملعبه أمام الفريق الملكي بثلاثية نظيفة ثم عاد ليفوز في سانتياجو برنابيو بنتيجة (3-1).