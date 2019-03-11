رياضة | رئيس المقاولون يكشف موقفه من تأجيل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاولون يكشف موقفه من تأجيل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب عن موقفهم من تأجيل مباراة الزمالك التي كان مقرر لها يوم الخميس القادم من عمر بطولة الدوري.

وأكد صلاح في تصريحات خاصة أن مسئولي الجبلاية تحدثوا معه وأبدى موافقته على تأجيل اللقاء بسبب ضغط الوقت الذي يمر به في الكونفدرالية الافريقية، مشيرًا إلى أن الجميع يدعم الزمالك في مشواره بالكونفدرالية الافريقية خاصة أن التأهل لم يحسم بعد.

وتابع "اتحاد الكرة لم يخطرنا بعد بالموعد النهائي للقاء ولا مشكلة لدينا في إقامته يوم 20 مارس الجاري أو أي يوم آخر".

وكان الزمالك قد فاز على جورماهيا الكيني بنتيحة 4-0 بالأمس ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.