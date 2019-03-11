مسعود أوزيل يسخر من نجم الشياطين الحمر بصورة حلبة الرقص

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، من لاعب فريق مانشستر يونايتد، عقب فوز “الجانرز” بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مانشستر يونايتد كان قد فاز على آرسنال، في ملعب الإمارات، بنتيجة (3-1)، نهاية يناير الماضي، في منافسات الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة شهدت احتفال اللاعب جيسي لينجارد، صاحب الهدف الثاني، بالرقص في معقل “الجانرز”.

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أوزيل – لاعب ريال مدريد السابق – استغل فوز فريقه بعدما ألحق آرسنال بمانشستر يونايتد أول هزيمة له في “البريميرليج”، منذ تولي أولي جونار سولسكاير، المهمة الفنية لليونايتد خلفًا لجوزيه مورينيو، وسخر من لينجارد.

اللاعب - ذو الأصول التركية – نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مصحوبة بتعليق قال فيه: “حلبة الرقص.. أداء رائع، نتيجة مميزة، شكرًا للجماهير في ملعب الإمارات، فخور بكوني من كتيبة المدفعجية.. وأرفق التغريدة بعلامات تُشير إلى رغبته في إسكات لينجارد.

يشار إلى أن آرسنال قد رفع رصيده من النقاط بعد الفوز إلى 60 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب “البريميرليج”.