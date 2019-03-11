نيمار دا سيلفا تحت حصار السلطات الإسبانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يخضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للتحقيقات من قبل سلطات الضرائب الإسبانية، وذلك بشأن المكافأة التي حصل عليها عقب تجديد عقده مع برشلونة، وقبل مغادرته إلى سان جيرمان.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ذكرت أن مكتب الضرائب الإسباني طلب من محكمة العمل في برشلونة، جمع الوثائق المتعلقة بالقضية، والتي يحاول فيها كل من نيمار ونادي برشلونة، تسوية الديون المستحقة عليهما.

الصحيفة أضافت أن السلطات ستقوم بفحص ما إذا كانت إجراءات تجديد اللاعب مع برشلونة وانتقاله لباريس، صحيحة من الناحية الضريبية.. مشيرة إلى أنه تم إصدار أمر بتحديد إذا كان اللاعب قد دفع الضرائب الصحيحة على مبلغ الـ 64.4 مليون يورو، المكافأة التي حصل عليها، بجانب الـ222 مليون يورو، وهي قيمة انتقاله لباريس سان جيرمان.

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وأضافت أن برشلونة بعدما دفع القسط الأول من مكافأة التجديد لنيمار، يطالب الآن برد قيمة المكافأة بأكملها مع الفوائد، بالإضافة لغرامة عن الأضرار، بإجمالي قيمة تصل إلى 75 مليون يورو، فيما يطلب البرازيلي دفع باقي المكافأة، مشيرة إلى أنه ستتحدد جلسة للقضية في 21 مارس المقبل.

الصحيفة أوضحت أن المحكمة ستطلب من النادي الفرنسي إعادة إرسال الوثائق بكافة الأرقام المالية، رغم كونها سرية.

تقارير صحفية أشارت إلى أن عقد نيمار مع سان جيرمان - والذي لم يكشف عنه نهائيًا حتى الآن - يجعله يحصل على نحو 40 مليون يورو، كراتب سنوي.