والد نيمار دا سيلفا ينجو من لكمة في وجهه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجا والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، من لكمة كاد أن يتلقاها في وجهه خلال تواجده في مدرجات معلب حديقة الأمراء، أثناء مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

الفرنسي إيريك كانتونا، نجم فريق مانشستر يونايتد سابقا، كان قد استفز والد نيمار، خلال لقاء الفريقين، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وانتهاء المباراة بفوز مانشستر يونايتد.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن موقع “RMC Sport” فإن كانتونا خلال فرحته بشكل مفرط بفوز فريقه السابق مانشستر يونايتد، على الفريق الفرنسي، أشار بإصبعه إلى والد نيمار لكي يصمت، فتوجه الأخير إليه وكاد أن ينشب شجار بينهما، لولا تدخل رجال حفظ النظام في الوقت المناسب.

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والد نيمار كان جالسا في مقصورة واحدة مع أقارب وأصدقاء برازيليين آخرين من لاعبي فريق باريس سان جيرمان، وهما داني ألفيس وماركينيوس.

نيمار لاعب برشلونة السابق، لم يشارك في المباراة بسبب الإصابة، وانتهت المباراة بهزيمة ساحقة للفريق الباريسي في عقر داره (1-3)، وخروجه من دور الـ 16 “للتشامبيونزليج”.

يشار إلى أن كانتونا كان قد صرح بأن مانشستر يونايتد “سيلتهم” باريس سان جيرمان، كما يأكل هو الضفادع.