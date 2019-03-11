شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على سيناريوهات صعود الزمالك لدور الـ8 بالكونفيدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الزمالك فوزاً ثميناً بالأمس على جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل لا شىء، فى الجولة الخامسة من الكونفدرالية الأفريقية، ليتصدر أبناء ميت عقبة صدارة المجموعة للمرة الأولى بـ8 نقاط.

واستطاع لاعبو الزمالك التعبير عن أنفسهم خلال تلك المباراة بعدما صالوا وجالوا وأحرزوا أربعة أهداف وتصدروا المجموعة عن جدارة واستحقاق، ويتبقى لهم لقاء وحيد أمام نصر حسين داى الجزائرى الأحد المقبل، سيحسم المارد الأبيض بمقتضاه صعوده لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية.





س: هل يستطيع الزمالك التأهل لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية؟

ج: يستطيع الزمالك الصعود لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية فى حال فوزه على حسين داى الجزائرى بالجولة الأخيرة الأحد المقبل أو التعادل، كما يكون لديه أمل فى حال الخسارة بشرط انتهاء اللقاء المقابل بين جورماهيا وبترو أتلتيكو بالتعادل أيضاً.

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س : هل الفوز يضمن للزمالك الصعود مباشرة؟

ج : حال فوز الزمالك على نصر حسين داى فى الجولة الأخيرة يصعد الأبيض لربع النهائى الأفريقى متصدراً للمجموعة الرابعة، دون أى حسابات أو انتظار لنتيجة مباراة جورماهيا وبترو أتلتيكو الأنجولى.





س: وماذا عن تعادل الزمالك أمام حسين داى؟

ج: حال تعادل الزمالك فى الجولة الأخيرة مع نصر حسين داى بأى نتيجة سيتأهل الفريق الأبيض أيضاً للدور ربع نهائى بالكونفدرالية، وبدون حسابات، ولكن سينتظر ما ستفسر عنه مباراة جورماهيا وبترو أتلتيكو لتحديد إذا كان سيتأهل كمتصدر أو وصيف، وفى حال تعادل الفريق الكينى مع الأنجولى سيصعد الفريق الأبيض متصدراً للمجموعة أما فى فوز بترو أتلتيكو سيصعد الأبيض كثانى المجموعة، حيث يكون فى رصيد الزمالك وقتها 9 نقاط وسيكون رصيد بترو أتلتيكو 10 نقاط أما فى حال فوز جورماهيا على الفريق الأنجولى سيصعد الفريق الأبيض كمتصدر للمجموعة.





س: هل الزمالك يخرج من البطولة حال الخسارة أمام حسين داى؟

ج: أما فى حال خسارة الزمالك من نصر حسين داى سيكون أمامه فرصة وحيدة للصعود، وهى تعادل بترو أتلتيكو مع جورماهيا الكينى سيتساوى الفريق الأنجولى وقتها مع الزمالك فى النقاط، وسيصعد الأبيض بتفوقه على بترو أتلتيكو فى المواجهات المباشرة، أما فى حال فوز جورماهيا على بترو أتلتيكو أو حدوث العكس سيودع الفريق الأبيض البطولة من مرحلة المجموعات، حيث سيتأهل نصر حسين داى وقتها مع الفائز من مواجهة جورماهيا وبترو أتلتيكو.