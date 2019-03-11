شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يسجل ثانى أهدافه الأفريقية مع الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، الهدف الثانى فى مسيرته مع الأبيض، خلال مباراة فريقه أمام جورماهيا الكينى بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليكون ثانى أهداف ساسى مع الفريق الأبيض.

نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا

نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا وانتهت مباراة الزمالك أمام جورماهيا بفوز الأبيض برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب مساء أمس، سجلها محمود علاء ويوسف أوباما وفرانى وساسى وعمر السعيد. Advertisements

أول أهداف ساسى الأفريقية

أول أهداف ساسى الأفريقية وكان أول أهداف ساسى الأفريقية مع الزمالك خلال لقاء القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 من البطولة الأفريقية، وانضم اللاعب للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الماضية وبالتحديد يوليو الماضى، قادماً من النصر السعودى.

كهربا يشارك على حساب فرجاني ساسي

كهربا يشارك على حساب فرجاني ساسي وتعرض فرجانى ساسى للإصابة بكدمة بالساق فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الزمالك وجورماهيا، وتم استبداله بمحمود عبد المنعم كهربا. واستطاع ساسى أن يحجز مكانا أساسيًا له مع الأبيض بعدما شارك بديلاً أمام القادسية الكويتى فى ذهاب دور الـ 32 بالبطولة العربية، ليبدأ بعدها فى الظهور مع الزمالك على فترات ببطولة الدورى ثم مشاركته الأولى أساسيًا أمام إنبى فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز.

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