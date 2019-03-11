مصدر بالأهلي: الشناوى سيتواجد على دكة البدلاء أمام شبيبة الساورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى موقف محمد الشناوى من مواجهة شبيبة الساورة، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى آخر جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى يحتاج الأهلى للفوز بها لضمان التأهل للدور التالى.
وقال المصدر لليوم السابع، "الشناوى يعانى من تورم شديد فى الأنكل، ولكن الأشعة أظهرت عدم تعرضه لتمزق وأن الإصابة عباراة عن التواء، مؤكدا أن الشناوى سيتواجد فى قائمة المباراة، ولكن لن يشارك بشكل أساسى، ولن نجازف به فى المباراة إلا فى حالة الضرورة القصوى".
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