شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات القسم الثانى تحدد ملعب رأس البر لمباراة الزرقا ومنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى نقل مباراة الزرقا ومنتخب السويس من ملعب الزرقا إلى ملعب رأس البر بدمياط، بعد نقل مباراة الدور الأول من السويس إلى نادى النصر بالقاهرة.

وترجع أسباب نقل مباراة الفريقين منذ ست سنوات إلى ملاعب محايدة بعد أحداث شغب فى مباراتهما موسم 2013 بملعب الزرقا شهدت إصابات بين جماهير الفريقين.