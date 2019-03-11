سوبر كورة يكشف موقف الشناوى وإكرامى ورمضان من مواجهة الساورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل الكبير يعيشها الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، قبل مواجهة شبيبة الساورة المقرر إقامتها السبت المقبل، فى آخر جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى يحتاج الأهلى للفوز بها لضمان التأهل للدور التالى.
الأزمة التى يواجهها الأهلى تتمثل فى إصابة الحارسين محمد الشناوى وشريف إكرامى بإصابات تحول بنسبة كبيرة عن تواجدهما مع الفريق، ليصبح على لطفى هو الحارس الوحيد الذى سيتواجد فى قائمة مواجهة شبيبة الساورة.
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