شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يمد فترة التسجيل بالبطولة العربية حتى 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، مد فترة التسجيل فى منافسات البطولة العربية للأندية التى تقام بالقاهرة فى الفترة من 26 وحتى 31 مارس الجارى، على أن يتم استمرار التسجيل حتى يوم 20 من الشهر الجارى بدلا من يوم 10 مارس.

وكان اتحاد الكاراتيه أقام تصفيات للاعبى المنتخبات لاختيار القوائم المقرر مشاركتها فى البطولات الدولية المقبلة، ومنها بطولة البحر المتوسط وكذلك البطولة العربية.

يذكر أن الكاراتيه شارك فى الدورى العالمى بالنمسا وحقق ذهبية عن طريق شيماء أبو اليزيد، وفضية عن طريق على الصاوى، أمام البرونزيات فجاءت عن طريق مالك سلامة وجيانا فاروق.