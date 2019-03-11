سوبر كورة.. انفراجة لـ أحداد بعد أزمة الوقوف على الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أزمة اللاعب المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك انفراجة بعد العقوبة التى أقرها عليه مرتضى منصور، رئيس النادى، بتغريمه 300 ألف جنيه بعد وقوفه على الكرة فى مباراة الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكينى أمس والتى انتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة. للمزيد من التفاصيل على هذا الرابط:

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