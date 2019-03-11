شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يتراجع ويكتفى بمران وحيد فى نيحيريا قبل ودية 26 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، عن قراره السابق بخوض تدريبين فى نيجيريا قبل مواجهة النسور وديًا يوم 26 مارس الجارى.

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واستقر أجيرى على الاكتفاء بتدريب واحد فقط، حيث تسافر بعثة منتخب مصر من النيجر إلى نيجيريا يوم 24 مارس الجارى، على أن يتدرب الفريق فى اليوم التالى استعدادًا للقاء الودى.

ويلتقى منتخب مصر مع النيجر يوم 23 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.