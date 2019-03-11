شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب الساورة لتحديد موعد وصوله قبل مواجهتهما فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فى مخاطبة مسئولى نادى شبيبة الساورة الجزائري لمعرفة موعد وصولهم القاهرة. من جهته يسعى عبد الحفيظ لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال وإقامة فريق شبيبة الساورة وتوفير كافة احتياجاته؛ عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ونظرا للاستقبال الطيب الذى تلقته بعثة الأهلي بالجزائر فى لقاء الذهاب الذى أقيم هناك. Advertisements ويواجه الأهلي فريق شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يخاطب الساورة لتحديد موعد وصوله قبل مواجهتهما فى برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.