سوبر كورة.. ماذا يفعل الزمالك فى الجزائر إذا غاب "محور الأرض"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت إصابة فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، أمام جورماهيا فى أزمة كبيرة للمدرب السويسرى كريستيان جروس، حيث يعتبر اللاعب التونسى من الأعمدة الأساسية للفريق فى الفترة الأخيرة، ويقدم مستويات مميزة مع الزمالك محلياً وقارياً. Advertisements

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