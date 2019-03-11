شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يوضح سبب تفضيل كريم حافظ على عبد الله جمعة فى الناحية اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر أسباب استبعاد عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، من معسكر الفراعنة فى مارس الجارى قبل مباراتى النيجر ونيجيريا.

وقال مصدر فى جهاز المنتخب، إن عبد الله جمعة لا يؤدى الدور الدفاعى والهجومى بنفس القوة، لأنه يجيد بشكل كبير فى الناحية الهجومية لكنه يواجه أزمات فى الشق الدفاعى، لذا رفض أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، ضمه وفضل أحمد فتوح وكريم حافظ عليه.

منتخب مصر يستعد لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجارى فى ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب خوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر الجارى.