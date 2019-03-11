شكرا لقرائتكم خبر عن باولو يقود هجوم الداخلية أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الداخلية، عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الظهر: أحمد عبد الموجود ـ محمود شديد قناوي ـ ابراهيم أبو اليزيد ـ رشاد فاروق

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في خط الوسط: إيمانويل ايجيبتور ـ محمد جمال ـ كيفين ـ سمير فكري ـ عبد العزيز السيد

وفى الهجوم: حسام باولو

ويعتبر أيمانويل أيجيبتور أحدث العائدين إلى صفوف الداخلية بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها، بالإضافة إلى محمد مخوف العائد بعد رفع الايقاف، وهو ما يمثل إضافة قوية للداخلية قبل المباراة المرتقبة .

ويستدرج فريق الداخلية نظيره مصر المقاصة فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، على استاد كلية الشرطة، ويسعى الفريق لتحسين مركزه بجدول مسابقة الدورى العام خلال مواجهة المقاصة، حيث يحتل الداخلية المركز الـ 16 بجدول الدورى برصيد 23 نقطة.