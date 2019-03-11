شكرا لقرائتكم خبر عن طعيمة يضع روشتة فوز الأهلي على الساورة.. ويؤكد: فتحى فى وسط الملعب ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل طعيمة، نجم النادى الأهلى السابق، أن كل الاحتمالات واردة فى عالم كرة القدم، وأن الأهلى قادر على الفوز أمام شبيبة الساورة الجزائرى وحسم التأهل كأول المجموعة فى دورى أبطال أفريقيا.

وشدد عادل طعيمة على أن وجود أحمد فتحى فى وسط الملعب أمر ضرورى إذا كان الفريق الأحمر يطمح فى حصد ثلاث نقاط مصيرية، لما يتمتع به الجوكر من خبرات وقدرة على قيادة الفريق وتوجيه زملائه خلال المباراة، مشيراً إلى أن الأهلى افتقد للاعب الذى يؤدى الدور القيادى أمام فيتا كلوب.

وأضاف نجم الأهلى السابق، أن مروان محسن الأكثر جاهزية لقيادة هجوم الفريق الأحمر بسبب حساسية المباريات، والتى يفتقدها أزارو العائد مؤخراً من الإصابة، حيث سيكون وجود الدولى المغربى على دكة البدلاء ورقة رابحة أكثر من الدفع به فى بداية المباراة.

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طعيمة أكد أن سوء النتائج للمارد الأحمر خارج الديار يرجع لقلعة الخبرات الأفريقية لمارتن لاسارتى، مدرب الأهلى، والذى مازال جديداً على الأجواء الصعبة فى القارة السمراء، وبالإضافة لتراجع مستوى اللاعبين، وسوء الحظ بعدما أهدر الأهلى 5 أهداف مؤكدة.

وعن أزمة حراسة المرمى بسبب إصابة الشناوى وشريف إكرامى، أشار طعيمة إلى أن الشناوى سيكون بمقدوره اللحاق بالمباراة المرتقبة ولن تكون هناك أزمة، موضحا أن على لطفى أيضاً قدم مستوى مبهراً خلال مباراة فيتا كلوب ولا يسأل عن الهدف الذى سكن شباكه .

ويواجه النادى الأهلى شبيبة الساورة فى ختام دور المجموعات فى برج العرب بالإسكندرية فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج الأحمر للفوز بأى نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل دون النظر لنتائج المنافسين.