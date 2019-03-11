يلا كورة.| live ..بث مباشر مباراة مصر المقاصة والدخيلة اليوم 11 مارس 2019 على استاد برج العرب|تعرف...

لعشاق كرة القدم، سوف يقوم اليوم فريق الداخلية باستضافة منافسه مصر المقاصة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً، اليوم الإثنين ، وسوف تُقام المباراة على ستاد كلية الشرطة ، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، وسوف تكون مباراة ومواجهة صعبة للغاية، خصوصاً بعد تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى، فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وقد حق الفريق الفيومى فوزاً ساحقاً على الإنتاج الحربى، وذلك من خلال ثلاثة أهداف مقابل هدف فى إطار نفس الجولة .

والجدير بالذكر قوله، أن فريق الداخلية قد أحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، قد فاز فى 4 مباريات منهم، وتعادل فى 11 مباراة، وتلقي الخسارة في 10 مباريات،أما بالنسبة لفريق مصر المقاصة فقد احتل المركز الخامس ، وذلك برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 5 مباريات، وتلقي الخسارة في 9 مباريات .