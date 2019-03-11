بث مباشر مباراة الزوراء والوصل kora live| مباراة الزوراء والوصل بث مباشر كورة ستار| الوصل والزوراء...

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الوصل والزوراء بث مباشر مشاهدة ماتش الزوراء والوصل كورة أون لاين مباراة الزوراء والوصل كورة لايف مباراة الزوراء والوصل بث مباشر يلا شوت مباراة الزوراء والوصل الاسطورة للبث المباشر مباراة الزوراء والوصل، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت العراق والسادسة بتوقيت الإمارات وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الرابعة بتعليق سوار الذهب، ويأتي الوصل في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط كاملة بينما يأتي الزوراء في المركز الثاني بنقطة وحيدة.

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مباراة الزوراء والوصل بث مباشر مشاهدة مباراة الزوراء والوصل بث مباشر الزوراء مباراة الزوراء والوصل بث مباشر مشاهدة مباراة الوصل والزوراء كورة ستار مباراة الوصل والزوراء يلا شوت الجديد مباراة الوصل اليوم بث مباشر، وقد لعب الفريقين مع بعضهما البعض في مباراتين لم يحقق أي منهما الفوز واكتفيا بالتعادل، وقد أكد مدرب الوصل أنه لن يُفرط في قمة المجموعة بعد الانتصار الأول الصعب الذي حققه في مباراة الافتتاح، وبينما أكد لاعب الزوراء أحمد فاضل على أن فريقه عازم على مصالحة جماهيره بالثلاث نقاط من مباراة اليوم.

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