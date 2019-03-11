شاهد Al Ittihad كورة اونلاين ..مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر فى دورى ابطال اسيا مباشر Bein...

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تبدأ مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا بالمجموعة الثانية يوم الإثنين 11/3/2019، الاتحاد والوحدة بث مباشر كورة إكسترا وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة بتوقيت السعودية الدولى، الاتحاد والوحدة بث مباشر تكتيك كورة وفي تمام الساعة الثالثة بالتوقيت الدولي غرينتش.

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